Hvězda Tváře měla nepříjemnou dopravní nehodu. Místo práce musel idol dívek řešit odtahovku

Milan stále jezdí vozem, který sloužil jako maminčina "nákupní taška". Michaela Feuereislová

„Řízení mě baví moc, poslouchám v autě hlavně hudbu a čistím si hlavu. Jen v těchto vedrech nejsem moc kamarád s klimatizací, takže raději všechna okýnka otevřena než ten zrádnej ledovej vzduch,” rozpovídal se o řízení zpěvák na večírku k tenisovému turnaji Advantage Cars Prague Open 2018.

V rámci večírku na pražské Štvanici probíhala i malá přehlídka automobilů Ferrari, kterou si Milan nenechal ujít společně s herečkou Annou Jiřinou Daňhelovou. Zpěvák samozřejmě sní o tom mít jednou podobný bourák, zatím jezdí svou Dacií. „Stále jezdím ve svém prvním autě, Dacii Sandero, které vlastně původně koupil taťka mamce na nákupy. Takže mě nepostihnul takový ten syndrom, že si za první vydělané peníze koupím novej auťák. Dobírali si mě kvůli tomu kolegové už ve Tváři, ale zatím vzdoruju, i když je pravda, že po novém voze pokukuju. A čekám na znamení osudu,” říká Milan, který by chtěl značku v dohledné době změnit. „Tohle Ferrari to ale asi nebude. Důvod si určitě domyslíte, ale parádní vozítko to je. No, nechám si zajít chuť. Možná v příštím životě...,“ s úsměvem řekl Peroutka.

Bývalý účastník pěvecké soutěže Tvoje tvář má známý hlas se při řízení svého oblíbeného vozítka nevyhnul nehodě. „Stalo se tak minulé léto, kdy jsem jel intenzivní pracovní maraton, zkoušel dvě představení najednou a mohl natáčet seriál jen do devíti hodin ráno, po večerech vystoupení, takže jsem ani moc nenaspal. Chtěl jsem, aby se babička podívala do filmových ateliérů, tak jsem jí zařídil komparz na chodbě nemocnice. Nakonec před kamerou ani nebyla, ale největší zážitek přišel cestou zpátky, když jsem nedobrzdil, a tak místo zkoušky v divadle řešil odtahovku. Byl to asi můj nejhorší pracovní den, protože mi odpoledne ještě na foniatrii nařídili totální hlasový klid a režisér pak při generálce, kdykoliv jsem se objevil na pódiu, jen spínal ruce se slovy “Oh my God!”. Pevně doufám, že se to letošní srpen nebude opakovat,” vzpomínal na nepříjemný zážitek Milan Peroutka. ■