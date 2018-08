To není pes, ale tele: Martin Zounar svoji fenu na povely necvičil, ale vychází s ní líp než se ženami

Martin Zounar má radši svoji fenu než ženy. Super.cz

"V Krejzových mám roli manžela veterinární sestry, který je nimrod. Trošku potrhlý, ale který miluje zvířata. Takže to, že jsem vzal tohohle drobečka s sebou, se k tomu docela hodí," smál se Martin. "Limpinu sebou beru neustále, patří ke mně jako já k ní. Budou jí tři roky a je to zlatíčko. Je to nejlepší ženská mého života, tedy mimo dcery Klaudinky," vyznal se herec.

Zajímalo nás, jak jeho pes snáší vedro. "Kdyby se mohla potit, teče z ní jako ze mě. Ale leží na podlaze a občas si skočí do bazénu. Klidně i spolu se mnou, je to velký parťák," dodal a my jsme doplnili, že je tedy opravdu velká, a zajímalo nás, jestli Martina Limpy utáhne a do jaké míry ji má vycvičenou.

"Ta by utáhla i dva lidi dohromady, kdyby chtěla. Já ji ale vycvičil jenom láskou a tím, že je se mnou. Nepotřebuju ani vodítko a funguje to," tvrdil. A tak jsme po Martinovi chtěli, aby nám předvedl, jestli si Limpy umí aspoň na požádání sednout. Jak to dopadlo, se můžete podívat v našem videu. ■