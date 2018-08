Monika Leová se do ničeho nežene: Svatební cesta bude až v zimě a rodina minimálně za 3 roky

Moderátorka si chce nyní hlavně užívat. Foto: showpix.cz

„Na svatební cestě jsme ještě nebyli, ale teď se chystáme na Sardinii a o vánočních prázdninách bychom chtěli do Austrálie, kde jsme se zasnoubili, a to vzít jako líbánky,“ prozradila Leová, která měla na svatbě přes sto lidí a klidně by zvládla více. „Mohlo být víc, určitě bychom to unesli, protože nám zbylo hodně jídla a hodně pití, hlavně alkohol. Ještě teď dopíjíme zásoby vína a šampaňského,“ řekla Super.cz se smíchem Monika.

Život s manželem Martinem si teď chtějí hlavně užívat a zakládání rodiny zatím neplánují. „Miminko tak nejdřív za 3 roky. Až tak kolem 30 let bychom začali zakládat rodinu. Baví nás teď ten život a řekli jsme si, že si budeme ještě užívat a rodinu budeme mít později. Chceme se teď vybouřit, abychom pak nelitovali, že jsme třeba někde nebyli. Teď cestujeme a plníme si sny a potom přijdou děti,“ prozradila Leová. ■