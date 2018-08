Už je stálým inventářem: Jaro Slávik zůstává v Talentu, protože mu dobře platí. Dobrou náladou ale nehýří

Jaro Slávik Super.cz

Bavit ho to prý nepřestalo hlavně z jediného důvodu. "Dobře platí, i když ne tak dobře jako v SuperStar," zarazil nás velmi materialistickým přístupem Slávik, který pak ale rychle obrátil. "Je to zábavné, je to bomba," prohlásil, když viděl šok v našich pohledech.

I když se roky věnoval také managementu v šoubyznysu, potenciál soutěžících ale pro sebe nevytěžil. "Teď mi ale shodou okolností posílala cédéčko Eliška Lüftnerová, která byla ve čtvrtém Talentu, kde byl Leoš Mareš (42). Má ambice něco dělat a chtěla, abych se na to podíval," řekl Super.cz.

"Zpívá šanson, tak bychom se tomu možná mohli věnovat. Ale já už se dlouhodobě managementu umělců nevěnuji, nechávám to na mladších a šikovnějších," upřesnil. A co tedy dělá, když není v televizi? "Stále mám agenturu a děláme hodně sportovního marketingu, okrajově celebrity booking a poslední třetinou je televizní produkce. Teď vyrábíme jeden televizní program pro televizi Joj, který se netýká Talentu," vypočítal.

Pravdou je, že ke sportu měl vždy blízko. "Dělali jsme v Bratislavě mistrovství světa ve floorbale žen, také floorbal mužů, fitness, kulturistiku. Já sportoval a sportuji celý život. Vlastním dlouhé roky i prvoligový basketbalový klub. V červnu jsem ještě sám hrál ligový zápas proti Lučenci a dokonce jsem skóroval. Ale bolelo to. Už to bolí. Letos mi bylo čtyřiačtyřicet, mám nadváhu," krčil rameny.

No tak jsme mu doporučili, že by bylo asi dobré zhubnout. "No, spíš by bylo lepší omládnout o dvacet let," svěřil. To jde ale podstatně hůř. "Já vím," odpověděl se smutným úsměvem. ■