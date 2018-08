Lesknu se jak psí kulky, ale účes stále drží: Mrkněte, jak vypadal make-up Ilony Csákové po 4 hodinách v autě

Ilona Csáková na charitativním koncertu na zámku Zahrádky Super.cz

Na to, že na místě neprošla žádnou maskérnou, ale vypadala výborně. "Já maskérnou prošla v Jeseníkách a vzhledem k tomu, že mám v autě klimatizaci, což je skvělý vynález, tak to ještě drží, možná se ale trošku lesknu jako psí kulky," smála se Csáková, které perfektně držely i vlny na vlasech.

Ilona nás hodně překvapila, když nám prozradila, jak trávila a bude trávit léto. Má totiž fóbii z létání, a přesto do letadla usedla a na další let se ještě chystá. "Byli jsme letecky na Korfu. Loni jsme to absolvovali autem a trajektem. To byla opravdu brutální cesta a rozhodně to nedoporučuju. Letos jsem to letadlem zvládla, i když určitě ne na pohodu, ale na stres," svěřila nám, že si před cestou musela dát aspoň panáčka na uklidnění.

Na Korfu se ještě jednou s rodinou vrátí, opět letadlem. "Zase to zvládnu a jen maličko se vystresuju. Co bych neudělala pro rodinu, nebudu trhat partu," krčila rameny zpěvačka, kterou v nejbližší době uvidíme v Praze na koncertu Dance Divas v rámci festivalu Prague Pride a pak 24. srpna v Náchodě, kde bude zpívat na vyhlášení soutěže Muž roku. ■