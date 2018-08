Dotáhla to na tmavě béžovou: Když se vítězka SuperStar opaluje, končí s bolestmi a rudá jako rak

Sabina Křováková se na své poměry slušně opálila Super.cz

Vítězka SuperStar z roku 2013 Sabina Křováková (26) je stále relativně úspěšně hudebně činná. My ji potkali na charitativním koncertě Noc s hvězdami v zámku Zahrádky, na jehož rekonstrukci byla akce, kterou organizoval zpěvák Martin France již podvacáté, určena.

Léto má Sabina pracovní, o víkendech koncertuje s kapelou, chystá ve studiu i novou desku. "Ale taky odpočívám, protože v těhle vedrech se toho zase tolik dělat nedá. Tak nebudu říkat, že jsem až tak aktivní. Asi jako všichni jsem ráda, že jsem ráda, a trošku se válím, abych na to pak o víkendu mohla vlítnout," řekla Super.cz.

Všimli jsme si, že na své poměry je Sabina poměrně opálená. Její pleť zrzky bychom na barevné škále ohodnotili asi jako tmavě béžovou. "Já se hrozně špatně opaluju, takže tohle je vrchol mého opálení," byla ráda, že jsme zaznamenali její tmavší pokožku.

Obvykle jde spíš do ruda, což bývá většinou na dovolené u moře. "Bolí to, sloupnu se a to je pak konečná mého opalování. Ale nedám si pokoj. Používám jen faktor 20, aby vůbec bylo vidět, že jsem někde byla. Radši červená, ale aby bylo vidět, že jsem byla na dovče," nepotěší tímto prohlášením dermatology Křováková.

Na další dovolenou se už pomalu chystá. "Pojedeme po sezóně, asi někdy v září zase s mojí maminkou. Ona se o mě krásně stará a uděláme si parádní holčičí dovolenou," prozradila. ■