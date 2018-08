Příšerné popáleniny: Syna (5) známé houslistky polila pomocná síla v kuchyni vařící polévkou. Hrozí mu transplantace kůže

Syn známé houslistky Markéty Muzikářové skončil s těžkými popáleninami Foto: archiv M. Muzikářové(Michale Feureislová

Zkažené prázdniny to je slabé slovo. Houslistka Markéta Muzikářová, která se smyčcovým triem In Flagranti vystupuje například s Josefem Vojtkem (53) nebo Vaškem Noidem Bártou (37), má děti doslova vymodlené. A starší syn Nikolas (5) skončil v nemocnici s těžkými popáleninami. Markéta je zoufalá.

"Paní (pomocná síla jídelně) ho polila hrncem vařící polévky. Proletěl se vrtulníkem a má popáleniny 2.stupně typu B, které jsou hraniční. To znamená, že se kůže nemusí už obnovit. Teď čekáme, zda se umoudří. Jinak syna čeká transplantace, narkóza a další hospitalizace na asi 3 týdny," popsala.

"Rok nesmí na slunce ani do vody. Pro dítě pecka. A paní, co to provedla, neudělala jediný náznak, aby se alespoň omluvila, i když to mu samozřejmě nijak nepomůže. Zoufalství," doplnila z Fakultní nemocnice na Vinohradech Muzikářová, která má ještě jeden a půl roční dceru Viktorii Sofii. ■