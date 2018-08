Nadšený otec Saša Rašilov promluvil o nové seriálové roli: Kryje se mi to s civilem, taky jsem na mateřské

Saša Rašilov se svou partnerkou a dcerkou září štěstím. Super.cz

Bez své malé lásky neudělá Saša Rašilov (46) v poslední době ani krok. Kdykoli se herec ve společnosti objeví, má v náručí svou několikaměsíční dceru Marušku. Holčičku, kterou má s partnerkou Lídou Němečkovou, si chce co nejvíce užít, i proto je z části na mateřské dovolené.

Saša nám to prozradil během tiskové konference televize Prima, kam přišel představit svůj nový seriál Tátové na tahu. „Moje role se jmenuje Marek Moravec, čerstvě na mateřské dovolené, trochu se mi to kryje s civilem, ale to je život. Jsem táta na mateřské, čtyřicátník, který zajistil rodinu a teď si řekl, že si odpočine a půjde na mateřskou,“ prozradil herec.

Se svou seriálovou rolí tak má hodně společného. „Na mateřské já taky jsem a taky jsem byl, protože mám rád, když ženy mají prostor na to, aby se taky mohly realizovat, když chtějí,“ svěřil herec, který si užívá malou Marušku každou možnou chvíli. V seriálu mu ale dceru nehrála. „Mojí partnerkou v seriálu je Jana Stryková a holčičku máme větší, která jde právě do první třídy,“ prozradil Rašilov s tím, že si není jistý, zda by svou Marušku v jejím věku před kameru vzal. ■