Ta to ale umí roztočit: Dcera Freje a Galatíkové předvedla své taneční kreace!

Herečka se na akci pořádně roztančila. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Horko nehorko, když hraje vaše oblíbená hudba, musíte jít prostě na parket. Takhle nějak to má i herečka Kristýna Frejová (46). Na afterpárty po tiskové konferenci TV Prima k podzimnímu programovému schématu se totiž do víru tance nedostal jen moderátor Roman Šebrle, kterého taneček se zaměstnankyní televize možná přijde draho , ale také hvězda Modrého kódu.

Herečka dorazila na akci pořádanou u pražské Vily Štvanice v dobré náladě. Úsměvy a rozhovory rozdávala na všechny strany. A zatímco řada jejích kolegů s přicházejícími večerními hodinami utekla do svých domovů, Frejová se v tu dobu začala pořádně bavit a kolem půl desáté večer už to parádně rozjela.

Do víru ji dostala kapela Mig 21, která na akci hrála. Dcera Ladislava Freje (76) a Věry Galatíkové (†69) příliš dlouho na jednom místě nepřešlapovala a během koncertu roztančila své tělo tak, že s přehledem strčila do kapsy i o pár let mladší návštěvnice, které jí v tu chvíli nesahaly ani po kotníky. Nutno říct, že s takovou by to rozhodně mohla zkusit v další řadě tanečního klání StarDance. ■