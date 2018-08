Michal Kavalčík slavil narození syna: Na párty řádil jak utržený ze řetězu!

Michal Kavalčík se na tiskovce Primy pěkně odvázal. Herminapress

„Dneska tady zadarmo slavím narození svého syna, takže Prima to platí a my tady pijeme na jeho zdraví,“ chlubil se Kavalčík, který to na párty pěkně rozjel. Nejprve si užíval náklonnost krásných kolegyň a pak dováděl na labuti s Láďou Hruškou (40), s nímž pak ještě pokračoval v řádění na umělé krávě. Na rozdíl od Romana Šebrleho, který se v alkoholovém opojení líbal s jinou ženou, ale všechno proběhlo ve vší počestnosti.

Známý šoumen vzorný otec a malého synka, který dostal údajně jméno Dave Martin, si užívá na maximum. „Je to pohodička. Po čtrnácti letech jsem zase tátou a je zvláštní, že teď když jsem starší, si to užívám úplně jinak a mám z toho ještě větší radost. Trošku jsem i zmoudřel a vážím si některých věcí víc,“ svěřil se Michal a vzápětí se rozpovídal i o svatebních plánech.

Svou přítelkyni totiž v květnu požádal o ruku při romantickém letu balónem. „Říká se do roka a do dne, ale chceme si to užít v klidu, takže to přesuneme spíš na červenec nebo na srpen. To už bude mít malej rok, bude chodit a možná bude mamince držet vlečku,“ přiznal nám novopečený otec a dodal, že by veselka měla proběhnout na venkově jen v kruhu nejbližších. ■