Každý týden rozdá jeden a půl miliónu: Libor Bouček se vrací na obrazovky s novou soutěží

"Ten pořad se hodně vysílá ve skandinávských zemích, velký úspěch má v Norsku, ve Finsku a v Dánsku. Teď se dostává na další evropské trhy a má strašně dobrou odezvu, protože je pro celou rodinu zábavný a interaktivní. Lidi se můžou dívat doma, a přitom vyhrát každý týden jeden a půl miliónu, dohromady je to miliónů patnáct," prozradil Libor.

A oč jde? O znalosti ne, je to o tipování. Ale i to se muselo převést do českých reálií. "Asi tady nebudeme tipovat váhu losa, máme také jiné stravovací návyky. Ovocné knedlíky se švestkami třeba v Norsku neznají. Takže si vezmete inspiraci a adaptujete ji do českých podmínek. Takže kreativní vstup tam byl," vysvětlil Libor. ■