14 koček z primáckého večírku: Mrkněte, jak to Perkausové, Blanarovičové a dalším kráskám seklo v šatičkách i šortkách

Krásky z Primy se pěkně vyletnily. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Když teploměr ukazuje třicet čtyři stupňů, není v outfitech čas na hrdinství. Na hvězdné párty TV Prima se dámy oblékly do toho nejlehčího, co našly v šatníku. Oč úspornější měly modely, o to větší byla radost na ně pohledět.