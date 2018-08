Co by na to asi řekla manželka? Roman Šebrle divočel na večírku s Hruškou. Pak se líbal s cizí ženou!

Roman Šebrle to pěkně rozjel... Herminapress

Společně s Láďou Hruškou (40) ovládl taneční parket a řádil jako utržený ze řetězu. Na tom by ještě nebylo nic zvláštního.

Kombinace tropického počasí a drinků ale udělala své. V pozdních nočních hodinách se odpoutal od Ládi Hrušky a vrhal se do náruče přítomných dam.

S jednou z neznámých krásek pak podle Blesku nejen tančil, ale došlo i na vášnivý polibek.

A to by se asi Romanově manželce Evě, s níž nedávno tokal na dovolené v Itálii, vůbec nelíbilo. Jisté je, že má Šebrle své krásné manželce co vysvětlovat. ■