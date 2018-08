Model děsivého vzezření (✝32) byl nalezen mrtvý: Před čtyřmi lety se prošel po molu v Praze

Rick Genest je po smrti. Profimedia.cz

Slavný Kanaďan byl nalezen mrtvý v jeho domě v Montrealu. Vyšetřování náhlé smrti stále pokračuje, ale podle zahraničních médií s velkou pravděpodobností spáchal sebevraždu. Excentrický model, který se v roce 2014 stal senzací pražské módního víkendu, už se po molu bohužel neprojde.

Rick Genest se zviditelnil také klipem k písní Born This Way od Lady Gaga (32). Zpěvačku zpráva o jeho smrti rozplakala. „Rickova sebevražda je pro mě naprosto zdrcující. Všichni musíme pracovat na změně společnosti. Lidé by se měli více zajímat o duševní zdraví svých blízkých a vymazat ze světa všechna stigmata, kvůli nimž se o těchto věcech nemluví. Když máte nějaký problém, ještě dnes zavolejte rodině nebo kamarádům. Musíme jeden druhého zachránit,“ napsala zpěvačka na Twitteru. ■