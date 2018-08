Je podle vás moc vyumělkovaná? Rytmusova holka Jasmina Alagič promluvila o úpravách svého zevnějšku!

Jasmina Alagič Michaela Feuereislová

Samotná Jasmina nějaké ty zásahy estetické medicíny přiznává, ale rozhodně si nepřipadá jako plastová barbína bez špetky přirozenosti.

„Stále se něco píše. To už víme. Ale pokud mě něco zamrzí, tak je to pouze to, že média bohužel chtě - nechtě někdy píší zavádějícím způsobem. Například o tom, jak moc jsem vyumělkovaná,“ nechala se na sociální síti slyšet moderátorka SuperStar.

Ta vzápětí přiznala, že má jen zvětšené rty a pečuje o čistotu své pleti. „Nevím vlastně co to slovo přesně znamená, pokud však zvětšení rtů (v míře, o které je vůbec směšné mluvit) je vyumělkováním, tak potom vyumělkovaná jsem a jsem velmi spokojená. Je to totiž jediný "zákrok", jaký jsem podstoupila,“ přiznala Jasmina s tím, že jediný další zásah je maximálně zásah kvalitní kosmetičky, ke které chodí.

„Za své nedokonalosti se nikdy nebudu stydět,“ dodala kráska, jež je zjevně Rytmusovou životní láskou. A dokonce se mluví o tom, že s drsným raperem čeká dítě. ■