Vašek Noid Bárta na dovolené s dcerou Terezkou: Tady luxus v pětihvězdičkovém hotelu nečekejte!

Noid s dcerou Terezkou Foto: archiv V. Bárty

Zpěvák a skladatel Vašek Noid Bárta (37) tráví dovolenou se svojí dcerou Terezkou. Kdo by ale čekal válení se u moře a užívání si v luxusním resortu, plete se. Noid připravil Terezce prázdniny dle jeho gusta.

Dceru vyvezl do hor do Alp, kde společně vyrážejí na túry. A když už malá Terezka nemůže, vezme ji na záda a do hor kráčí s ní na hřbetu. "Myslím, že nohy mám z našeho výletu odcvičený na měsíc dopředu. Takový kopce s čumprlíkem na zádech jsou fakt masakr," přiznává Noid.

S dcerou si dovolenou velmi užili. A čundr to byl jak se patří. Spaní v bivaku, jídlo si vařili v kotlíku na ohni, žádné návštěvy restaurací. "Užili jsme si to perfektně," dodal Noid. ■