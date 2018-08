Tohle by Meghan určitě neprošlo: Krásná sestřenice Harryho se opalovala nahoře bez

Amelia ukázala prsa. Profimedia.cz

V pořadí na britský trůn je až osmatřicátá, takže je více než pravděpodobné, že z ní královna nikdy nebude. V jejích žilách ovšem koluje urozená krev, a to k popularitě stačí. Neteř princezny Diany se mezi řadovými poddanými neztratí.

Mladá modelka bývá označována za jednu z nejkrásnějších členek britské královské rodiny. Magazínem Tatler byla předloni zvolena dokonce tou úplně nejkrásnější. Věhlasu Kate (36) a Meghan (36) se sice nedočká, ale oproti vévodkyním má spoustu výhod. Na Ibize si například mohla vystačit jen se spodním dílem plavek.

Pokud by se manželky Harryho a Williama chtěly opalovat nahoře bez, ochranka by se musela postarat o to, aby široko daleko nebyl nikdo, kdo by je vyfotil. Amelia si odhalování může dovolit. Její fotky v médiích ale Alžbětu II. určitě nepotěší. Přece jen patří k aristokracii. ■