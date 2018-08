Padesát odstínů Marty Jandové: Jako drsná krotitelka s bičem vystavila napěchovaný dekolt

Marta Jandová Foto: archiv FTV Prima

Pokud by pan Grey v Padesáti odstínech šedi uměl vzít bič do ruky stejně dominantně jako Marta Jandová (44), film by měl podstatně větší grády. Zpěvačka se před kamerou předvedla jako žena činu, která vzbuzuje obrovský respekt. U slabších jedinců dokonce i nefalšovaný strach.