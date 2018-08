Miliónový byznys: 7 celebrit, které za vystavování na Instagramu inkasují astronomické částky

Tyto celebrity závratně bohatnou na Instagramu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Dekolty, svaly a dětičky. To je to, co na instagramové profily celebrit láká nejvíce fanoušků. Ty nejúspěšnější z nich fotky ze soukromí občas proloží nějakou reklamou a bohatnou, aniž by se příliš nadřely.