Dara Rolins opět promluvila o Rytmusovi a jeho nové kočce Jasmině: Co si o jejich vášnivé lásce myslí?

Dara Rolins Foto: Instagram D. Rolins

Dara přiznává, že jí to bylo hodně líto, nyní se už nad to povznesla a vztah má definitivně v sobě uzavřený. A to i díky tomu, že už stihla Rytmuse vyplatit a dům, ve kterém společně žili, a stavěli ho spolu, je jen její.

"Způsob, jakým to prožívá, to je na něm a jeho věc, ale já s tím problém nemám, já to mám uzavřený a žiju si jinýma věcma a myslím, že to řeším mnohem míň než všichni. Ale chápu, že spoustě přátel a lidem to přišlo zbytečný, a když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem si řekla: asi jo, ale na druhou stranu je to jeho věc, jeho život, jeho volba. To je osud a život, uvidíme, co se stane," řekla Top Staru Dara.

"Já to ale tak nemám, že bych uměla přeskočit jako že za měsíc na plný koule do jiného, nového vztahu, potřebuju prostor a čas a také je rozdíl mezi zamilovat se a milovat, ten je u mě velkej a hlubokej," vysvětluje.

Dara je ráda, že mají vyřešené bydlení. "Dům je vyřešen, je můj. Mám z toho radost, je to naprostá svoboda. Nebolí mě nic, ani srdce, ani hlava, jsem fakt v pohodě," dodala zpěvačka. ■