Dokonale nalíčenou ji z televize znáte! Blond moderátorka zpráv na Nově se ukázala úplně bez make-upu

Iveta Vítová Foto: archiv I. Vítové

Málokdo by tipoval, že je bývalé královně krásy už 35 let. Vypadá stále skvěle a i na mole, kam už vyráží jen sporadicky, vypadá vedle výrazně mladších modelek jako vrstevnice. A to i díky velmi štíhlé postavě.

Iveta byla jednu dobu extrémně štíhlá a spekulovalo se o poruše příjmu potravy. I když to vždycky vyvracela, blízcí Ivety si mysleli své... Nyní už má zase zpět sexy křivky, i když nemá ani gram tuku navíc. Kosti z ní ale již netrčí. ■