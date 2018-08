Modelce Romaně Pavelkové je jeden pes málo, v její domácnosti už má své místo třetí mazlíček!

Modelka by si život bez domácích mazlíčků neuměla představit. Michaela Feuereislová

Doma mají totiž prababičku Jessicu, což je desetiletý dobrman, a fenku shih-tzu Victorii, které je devět let. „Tu jsem si do vztahu přivedla já a manžel zase Gamba, dobrmana jsme si pořídili společně. Ač se to nezdá, tak u nás najednou bylo prázdno. A manžel jednoho dne přišel s tím, že si vezmeme domů na dočasnou péči jednoho pejska,“ svěřila Romana s tím, že musí být jasné, jak to s tou dočasnou péčí dopadlo.

„Vzali jsme si ho po Novém roce. U původní majitelky, která si ho vzala ze stejných důvodů, nemohl kvůli jejímu psovi být. Mělo to být na pár měsíců, jenže jsme si pejska zamilovali. Sagar, který je také rhodéský ridgeback už je plnohodnotným členem domácnosti a největším kamarádem našeho malého syna. Nějakou dobu hledal pána, takže se nás teď drží a nepouští nás z dohledu,“ prozradila Super.cz modelka, která vedle péče o rodinu a pejsky zachraňuje zaběhnuté kočky z okolí.

„Někdy je to u nás hodně divoké, hlavně když řeším, v jaké části domu bude kočka, která se zaběhla a o kterou se starám, a kde bude ta naše smečka. Potkat by se nemohli, to by byl kolotoč,“ řekla se smíchem modelka. ■