Díky angažmá v Německu bude stát jeho dům dřív: Držitel Thálie Jan Kříž si výdělky v zahraničí pochvaluje

Jan Kříž díky angažmá v Německu našetřil na rychlejší stavbu domu.

"Ples upírů už skončil, i když nemohu říct, že je to úplně definitivní. A byl jsem ještě na jednom konkurzu a další mám naplánované. Je to ještě otevřené, tak uvidíme. Prozatím se ale každopádně vracím k projektům, které jsem hrál v Česku. To znamená do Srdcového krále, Osmého světadílu, Mefista, Robina Hooda, Johanky z Arku. Je to relativně hodně muzikálů. A čeká mě ještě jedno zkoušení v Praze a jedno mimo Prahu," vypočítal velmi aktivní zpěvák.

Angažmá v Německu si ovšem nemůže vynachválit. Dost jím přispěl do rodinného rozpočtu, což se bude hodit při stavbě nového domu. "Máme ho naplánovaný moc hezky, jen nás čeká ještě všelijaké povolování a spousta papírování. Držíme si pěsti, aby stavba šla hladce. Něco jsem samozřejmě z Německa přivezl, účinkovat tam se rozhodně vyplatí. Ale je to i velká zkušenost si tam zahrát. Opravdu to tam uměj," uzavřel Honza. ■