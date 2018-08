Tohle že je maminka desetiměsíční holčičky? Bývalá rosnička se pochlubila super štíhlou figurou!

Katka se pochlubila svojí skvělou figurou. Foto: Super.cz/instagram K.Němcové

„Měla jsem období, kdy jsem měla i o osm kilo víc. A věřte mi, že osm kilo na takovém malém těle se fakt nijak nenápadně nerozloží,“ svěřila se Katka, která měří necelých 160 centimetrů. I tak to pravděpodobně nejmenší rosničce u nás v plavkách nesmírně sluší.

„Postava se mi začala vracet k normálu, až když jsem si urovnala určitý věci v kebuli. Teď se mám nejraději. A rozhodně za to může i to, že jsem se stala mámou,“ dodala Němcová, která za svou fotku pozadí sklidila od fanoušků samé kladné komentáře. No není se čemu divit. ■