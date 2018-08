Míša Ochotská si nechává šít plavky na míru: Téhle postavičce by slušel i pytel od brambor

Michaela Ochotská Foto: archiv M. Ochotské

Bývalá moderátorka zpráv na Nově Michaela Ochotská (33) se sice života v šoubyznysu vzdala, ale postavu si udržuje stále dokonalou. Prý je to hlavně běháním kolem syna Andrease, kterého má s tenistou Lukášem Rosolem (33).

Míša má stále velmi štíhlou postavu a dokazuje to i na fotce v plavkách, které si nechala ušít přímo na míru. Slušet jí to musí zkrátka v každé situaci.

Jen by už pomalu mohla začít přestat používal aplikaci face-app, za kterou to už před ní schytaly Simona Krainová nebo Monika Koblížková. Míša nepostuje jedinou fotografii bez této aplikace, která upravuje obličej tak, že kromě nalíčení mění tvar nosu, lícních kostí nebo obočí... A je to velká škoda. Ochotská platí za jednu z nejkrásnějších českých moderátorek a podobné aplikace vůbec nepotřebuje. ■