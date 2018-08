Rodina Moniky Absolonové čelí bolestné ztrátě: Těhotné zpěvačce zemřela babička

Monika Absolonová Michaela Feuereislová

Zpěvačka Monika Absolonová (41) zažívá smutné chvíle. Jak uvedla na sociální síti, dnes zemřela její babička Helena. Pro rodinu je to bolestná ztráta.

Absolonová se svými fanoušky sdílí mnoho ze svého soukromí. Většinou jde o radostné události, jako například chvilky se synem Tadeášem a partnerem Tomášem Hornou nebo pocity a dojmy z druhého těhotenství. Ale život přináší i smutné dny.

Na Facebooku dnes zpěvačka zveřejnila video, na němž je zachycena její babička a maminka, když pečou vánoční cukroví, a následující zprávu: „Tohle video jsem s Vámi sdílela před Vánocemi... a už to tak nikdy nebude, asi už přestávám být malá...naše babička Helenka Vypustová dnes navždy odešla... přestože to bylo pro ni už vysvobození, tak je to pro mě, bráchu, mamku, její ségru a naše rodiny, a obzvlášť našeho dědu Oldu ohromná ztráta a tragédie,“ napsala Monika.

Ani v těžké chvíli ale nezapomněla poděkovat lékařům a sestrám benešovské nemocnice, kteří se o její babičku starali. „Babi, pusu do nebe a děkuju za všechno,“ dodala zpěvačka.