Internetová sexbomba z Brna Slováková se rozešla s přítelem. Pánové, neradujte se, už má nápadníka

Tahle kočka dlouho single nevydrží. Foto: Instagram N. Slovákové

„Bohužel už nám to neklapalo delší dobu. Martin je ale moc hodný kluk, jeho další slečna bude šťastná žena,” řekla Super.cz Slováková a hned dodala, že za rozpadem vztahu nebyl nikdo další.

Hvězda sociálních sítí ale nevydrží dlouho sama. V poslední době se vídá s hokejistou Lukášem Kozákem. Na celé věci je vtipné to, že se jedná rovněž o Slováka, který momentálně působí v hokejovém týmu MsHK DOXXbet Žilina.

„S Lukášem se znám sotva pár týdnů a s Martinem nám to neklapalo už téměř rok. Nazvala bych to tak, že jsme se rozešli pro spoustu malých důvodů. Nic víc za tím nestálo,” vysvětluje Nela.

Se slovenským profesionálním sportovcem se Nela zatím jen poznává a to, co se mezi nimi rozvíjí, by si zatím nedovolila nazývat chozením. „Poznali jsme se na oslavě kamarádky, kde jsme spolu téměř ani slovo neprohodili a poslední den na festivalu Colours of Ostrava přijel s kamarády. Ani jsem netušila, že se ukáže. Neměla jsem ani jeho číslo a ani jsem v podstatě nevěděla, jak se jmenuje. Po Ostravě jsme byli jednou na večeři a teď jsme spontánně odjeli do Itálie,” dodala Nela Slováková. Jak se bude tahle romance vyvíjet, vás budeme informovat. ■