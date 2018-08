Ilustrační foto Profimedia.cz

Obrovská vlna veder sužuje i domácí mazlíčky. A to zdaleka nejen u nás. Když už venku není k vydržení, mají někteří páníčci připravené opravdu originální vychytávky.

Jeden z nich posadil milovaného pejska do lehátka a rozjel to s ním na rozpohybovaném surfu. Zatímco si domácí mazlíček v klidu vegetil, páníček ho ještě stihl ovívat jako zhýčkanou princeznu. Protože co kdyby mu náhodou bylo ještě pořád horko...

Tenhle pejsek se má nejlépe... ■