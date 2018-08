Poznali byste ji? Operní diva Kalivodová se ukázala bez líčidel a omládla o několik let!

Andrea zpravidla do společnosti bez make upu nevyrazí. Foto: Super.cz/instagram A.Kalivodové/Michaela Feuereislová, Herminapress

Bez dokonalého make-upu ji ve společnosti snad nikdy nepotkáte. Andrea Kalivodová (40) miluje rudou rtěnku a bez řasenky a očních linek by nevyrazila snad ani s odpadky k popelnicím. I tak se operní pěvkyně rozhodla pochlubit svou tváří bez líčidel. A byl to šok!

„Moje kámoška Nora mi takhle po ránu povídá: ,Heleď Andrej, proč ty se vlastně líčíš, vždyť po ránu vypadáš jako holka'. Kouknu na to pořádně a vidím. Do háje, ta holka má pravdu,“ svěřila se Kalivodová a rozhodla se o pohled, který vidí ráno v zrcadle podělit. Zpěvačka vypadá bez make-upu naprosto skvěle a rozhodně o několik let mladší.

„Je to good mít dobrý kámošky a vlastně upřímný jako břitva,“ dodala Andrea, která slova o svém holčičím vzhledu uslyšela hned po probuzení od své kamarádky, moderátorky Nory Fridrichové (40), se kterou tráví dovolenou. Nutno říct, že by si tenhle kompliment měla Andrea vzít k srdci a bez výrazného líčení vyrážet do společnosti častěji. Opravdu jí to takhle totiž sekne. ■