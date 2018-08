Stehna má jako z kamene a nebojí se je ukázat v mini kraťáskách: Švagrová Ani Geislerové miluje dlouhé túry a spaní pod stanem

Drobná herečka Kristýna Janáčková maká na figuře. Super.cz

Není divu. Kristýna totiž vedle cvičení miluje i chůzi. Zvládla i pěší pouť do Santiaga de Compostela, a chystá se na další trek. "Do Santiaga bych se v budoucnosti ráda znovu vypravila jinou trasou, ale teď pojedeme do Bosny, chceme prozkoumat tamní pyramidy. Ale pěšky z Prahy tam tentokrát nejdu, na to mám málo dovolené, takže poletíme a túry s krosnou na zádech budou až na místě," vysvětlila.

Na polehávání a odpočinek u moře Kristýna moc není. "Jenom kvůli synovi, aby si užil moře, jsme byli čtyři dny v Benátkách, to úplně stačilo. Teď nás čeká premiéra, protože spolu pojedeme stanovat," není rozhodně zhýčkanou dámičkou švagrová Ani Geislerové. ■