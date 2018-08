Kvůli vyhřezlým plotýnkám už si nezatančí: Exmanželka Vojtka ukázala jejich společného syna a promluvila o 3. rodinném štěstí

Libuše Rohlíčková je šťastná ve 3. manželství. Super.cz

I když jsme se potkali na akci Hanky Kynychové (50) Hejbejte se a zpívejte, ona už si ale nikdy nezatančí. "Můžu si leda popovídat. Kdyby se děti chtěly na něco zeptat staré tanečnice v důchodu, tak jim ráda řeknu nějaké historky z muzikálů a budu jim moct pomoct i nějakou radou. Řeknu jim samozřejmě i ty negativní věci," řekla nám Libuška, která kariéru ukončila kvůli velkým problémům s páteří.

"Mám vyhřezlé plotýnky, vím, že budu muset na operaci, ale snažím se to cvičením oddalovat, co to jde. I když mám problém i zvedat Elinku z postýlky, musím na to mít speciální grif," svěřila bývalá tanečnice. Ta si teď užívá mateřství, ale už začala i pracovat. "Dvakrát týdně dělám kosmetiku, to úplně stačí, užívám si malou a rodinný život," uzavřela. ■