Hvězda show Tvoje tvář má známý hlas je po operaci! Chvíli po ní už parodovala blogerky

Eva Burešová Foto: archiv E. Burešové

Herečka a zpěvačka Eva Burešová (25) je po operaci. Kvůli ledvinové kolice musela podstoupit operační zákrok, protože ledvinové kameny se nepodařilo zlikvidovat jiným způsobem. Včera byla herečka převezena z Vinohradské nemocnice do Nemocnice na Bulovce, kde zákrok absolvovala.

"Díky všem za super zprávy, to je jediný, co mě baví a co mě drží. Je mi už lépe. Je čas zase pracovat," napsala svým fanouškům.

Krátce po operaci už překvapovala humorem. Natáčela videa na svůj youtube kanál, kde si dělala legraci z kanyl, hadiček, noční košile a nemocničního náramku a parodovala blogerky, které denně vysvětlují na sociálních sítích, co nosí za outfity.

Burešová se brzy vrací do pracovního procesu. "Nemějte strach. Natáčení pořadu Tvoje tvář má známý hlas v ohrožení není," dodala. ■