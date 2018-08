Podívejte se na ty nožky: Muzikálová zpěvačka si vedle studia angličtiny užívá u moře

Betka mezi studiem odpočívá u moře. Foto: Super.cz/archiv A.Bartošové

Na začátku léta se Alžbeta Bartošová (26) svěřila, že na divadelní prázdniny balí kufry a opouští Českou republiku. Sexy zpěvačka se rozhodla, že je nejvyšší čas, aby se zdokonalila v angličtině, a proto si naplánovala volno a odletěla do Anglie studovat.

„Škola, kterou navštěvuji, se nachází v Lewes na jihu Anglie. Moc mě to tu baví a jsem ráda, že jsem se k tomu odhodlala. Ten měsíc vlastně hrozně rychle utíká a musím tedy říct, že mám skvělé spolužáky,“ práskla nám Betka, která kromě jazykového studia stíhá poznávat krásy Anglie.

„Když skončí škola, tak většinou v týdnu odpoledne jedeme na krásnou pláž do Brightonu. O víkendech se spolužáky jezdíme do Londýna, už jsme navštívili i některá muzikálová představení. Moc si to tu užívám a skvěle relaxuju,“ pochlubila se zpěvačka.

„Ještě v srpnu si budu užívat volno a od září se opět těším na diváky v Divadle Broadway jako Louisa v muzikálu Muž se železnou maskou nebo jako legendární Kleopatra,“ dodala závěrem půvabná Alžbeta. ■