Nová hvězda První republiky Šafaříková: S Annou Fialovou si je podobná jako vejce vejci, sama to však nevidí!

Katarína se objeví v roli Ireny Valentové.

Krásná Slovenka je novou hereckou posilou třetí řady seriálu První republika. Katarína Šafaříková (31) nahradila v seriálu Annu Fialovou (23), která odmítla v natáčení další série pokračovat. Představitelka Ireny Valentové je české herečce neuvěřitelně podobná. A zatímco řada lidí by je na první pohled od sebe neodlišila, sama herečka to nevidí.

„Vůbec si s ní podobná nepřijdu. Je to zvláštní, říká mi to úplně každý, ale mně se to tak nejeví a přijdu si opravdu jiná,“ svěřila se nám se smíchem Katarína, pro kterou byla První republika velkou výzvou. Nejen, že se musela naučit česky, ale také, co nejvěrněji zahrát svou roli, aby věrní diváci seriálu záměnu hereček nepoznali.

„Nejde hrát něco úplně stejně, viděla jsem Aničku ve druhé sérii a myslím, že to hrála skvěle. Snažila jsem se chytit energii té postavy a trochu se vžít do jejího myšlení, ale tak jak jsme každá jiná, tak jsem využívala těch prostředků, kterými jako herečka vládnu. Doufám, že se to bude líbit,“ prozradila Katarína, která před samotným natáčením měla respekt z režiséra Bisera Arichteva.

„Natáčení jsem si užívala, ale ne že to byla jednoduchá práce, ale protože na mě byli všichni opravdu strašně moc hodní. Bisi je skvělý režisér, má absolutní představu, co chce, a uměl mi to vysvětlit, abych to chytila. Neřešil se žádný stres na place a žádné zvyšování hlasu. Měla jsem strach, protože jsem pracovala už s režisérem, který raději křičel, než mluvil,“ řekla Šafaříková. ■