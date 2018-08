Budou mít o jeden výdělek méně: Manžel Veroniky Arichtevy odmítnul kšeft kvůli její účasti ve StarDance, proč?

Veronika s manželem, který jí je oporou. Foto: instagram V.Arichteva

Bez pořádné podpory to nejde. Veronika Arichteva (32) je jednou z tváří letošního StarDance. A jak sama již několikrát přiznala, na tanečním parketě se rozhodně nikdy jako doma necítila. Její manžel se proto rozhodl, že ji během půlročního zápolení v tanečních střevících bude co nejvíce podporovat.

„Doma to zatím probíhá dobře. Stál jsem před tím, že vezmu jeden projekt na Slovensku, ale kvůli tomu, že Veronika začala tancovat a bude potřebovat, abych tady byl, tak jsem tu práci odmítl,“ svěřil se režisér s tím, že pro herečku dřina na tanečním sále nebude jednoduchá.

„Řekl jsem si, že budu tady pro ni, protože to pro ni nebude lehké. Není zdatná tanečnice a myslím, že ji to bude stát hodně sil. Ale bylo to čistě její rozhodnutí a říkal jsem jí, že když to vezme, tak ji plně podpořím,“ svěřil Super.cz Arichtev na tiskové konferenci České televize, kde také uvedl třetí řadu svého seriálu První republika.

Nové díly jsou zatím ve střižně, už se ale mluví o dalším pokračování. „O čtvrté řadě se intenzivně bavíme s tím, že mluvíme o tématech, která nás baví a o kterých by to bylo. Je tam tentokrát hodně zajímavých věcí a myslím si, že změní charakter seriálu k zábavnějšímu duchu,“ dodal režisér. ■