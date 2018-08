Rok po porodu je jako proutek: Hřebíčková hubne díky kojení a třetímu patru bez výtahu

Hřebíčková se pomalu vrací na scénu. Super.cz

„Když jsem si pročítala ten scénář, tak jsem byla zrovna v devátém měsíci těhotenství a byla jsem zrovna na monitorech a přišla za mnou sestřička a divila se, co to čtu. Je to velice temný příběh, naštěstí do něj režisér Honza Hřebejk dodal světlé momenty,” uvedla Petra během tiskové konference České televize, kde byl nový seriál představen.

Hřebíčková točila krátce po svém druhém porodu. Nenarušilo jí natáčení temné kriminálky toto radostné období? „Trošku jsem se toho obávala, ale samotné natáčení bylo rozprostřeno do třech měsíců. Tím pádem jsem si vždy jen na dva tři dny odskočila od rodinných povinností. Bylo to pro mě příjemné zpestření a musela jsem aspoň zapnout mozek trošku jiným způsobem než jako maminka,” říká.

Držitelka ceny Thálie se vrací pozvolna do pracovního procesu. „Zatím jsem doma, ale od září bych měla točit film, což mi zabere měsíc intenzivní práce. Potom zase budu mít volno a budu s dětmi. Pak se možná vrhnu do dalšího projektu,” popisuje své plány Petra, která má péči o děti zajištěnou: „Mladší chlapeček bude se mnou na natáčení. Bude s ním chůva v karavanu. O mladšího sourozence se postará tatínek, babička a chůva. Doufám, že to bude fungovat.”

Málokdo by řekl, že herečka teprve před rokem a dvěma měsíci porodila druhé dítě. „Do formy se dostávám díky dvěma klukům, třetímu patru bez výtahu a kojení,” smála se Petra Hřebíčková. ■