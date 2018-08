Jak bydlí známý muzikálový fešák? Držitel Thálie nás nechal nahlédnout do svého bejváku!

Zpěvák se pochlubil svým bydlením. Super.cz

Kde cvičí na kytaru a kdo s ním vedle přítelkyně Kateřiny sdílí domácnost? Tím se pochlubil muzikálový zpěvák Peter Pecha (29) a před tím, než naskočí do příprav na novou divadelní sezónu, nás pozval k sobě domů na návštěvu. „V listopadu to bude pět let, co jsme tady. Nastoupili jsme do tohohle bytu takřka po škole, chvilku jsme si něco hledali a pak jsme našli tento byt,“ svěřil se Peter.

„Byt byl už zařízený, což pro nás jako pro studenty, kteří hledají bydlení, byla výhoda, kupoval jsem minimum věcí, jako třeba stůl a podobně,“ prozradil muzikálový zpěvák, který pražský byt sdílí nejen se svou snoubenkou. „Žiji tady s přítelkyní Kateřinou a máme Jack Russel Teriéra a jmenuje se Žofie, je to takový neposeda,“ svěřil zpěvák s tím, že je jejich pejsek opravdu hravý a návštěvy u sebe doma naprosto miluje.

Pecha se před časem kvůli roli v muzikálu Rocky, za kterou dokonce získal i cenu Thálie, musel dát do formy. Pomohly mu k tomu nejen pravidelné tréninky v posilovně, ale také speciální jídelníček. Na ten si zpěvák zvykl, takže v kuchyni tráví hodně času a vaří si takřka denně. Když má ale chvilku, tak si vezme do ruky kytaru a začne hrát.

„Nehraji na ni tak často, paradoxně když potřebuji něco nahrát, ale nejsem člověk, který by cvičil každý den, i když bych asi měl. Ale většinou v neděli po obědě mám chuť si na ni brnknout a mám to už jako takový rituál, že když je čas, tak se jí chopím,“ prozradil Pecha, který by se ale časem rád přestěhoval do svého.

„Uvidíme, zatím hledáme nový podnájem. Uvažujeme nad tím, že bychom si koupili něco svého. Kdyby byla ta možnost, tak bychom chtěli jít do baráčku, ten by byl ideální. Ale jak jsme v Praze, tak je ten byt pro nás stále praktičtější,“ řekl Peter s tím, že po měsíčním volnu opět naskakuje do práce.

„Začínám zkoušet novou roli v muzikálu Doktor OX a paralelně zkouším muzikál Trhák, takže toho mám teď dost, ale dovolenou si uděláme na konci srpna,“ dodal Pecha. Na bydlení muzikálového fešáka se podívejte v galerii. ■