5 slavných lidí, kteří trpí Parkinsonovou chorobou

Alan Alda Profimedia.cz

Z celebrit není jediný, kdo této nemoci čelí.

Michael J. Fox

Kanadskému herci (57), známému např. z Návratu do budoucnosti, nemoc lékaři diagnostikovali v roce 1991, když mu bylo pouhých třicet let. Svou diagnózu zveřejnil až o sedm let později. Kvůli nemoci opustil hlavní roli v seriálu Všichni starostovi muži. Založil nadaci, která podporuje výzkum Parkinsonovy choroby a její léčby.

Linda Ronstadt

Zpěvačka (72) byla aktivní od půlky šedesátých let do roku 2011, kdy pěvecku kariéru, během níž vydala 30 studiových alb a 15 kompilací, ukončila. Nemoc jí byla diagnostikována v roce 2012, symptomy však prý pozorovala již několik let předtím, jak uvedla v rozhovoru pro magazín AARP v roce 2013. Je stále činná, má program s názvem A Conversation with Linda Ronstadt, s nímž objíždí vybraná americká města. Jde o multimediální projekci zakončenou konverzací s publikem.

Billy Connolly

Skotský komik a herec (75) v roce 2013 ve stejný den oznámil, že podstoupil operaci kvůli rakovině prostaty a že mu byla diagnostikována Parkinsonova choroba. Ve svých vystoupeních si z nemoci často dělal legraci.

Neil Diamond

Letos v lednu oznámil svou nemoc také zpěvák, muzikant a skladatel Neil Diamond (77). Předčasně tehdy ukončil turné k 50letému výročí kariéry a fanouškům se za to omluvil. Stále skládá a nahrává.

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které pacientům postupně znemožňuje schopnost ovládat nebo kontrolovat pohyby. Větší riziko výskytu je u lidí nad 50 let, nevyhýbá se ani mladším lidem. Příkladem budiž zmíněný Michael J. Fox. ■