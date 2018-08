Otoky, vyrážka, zvracení a problémy s játry: Při natáčení nové kriminálky zažila půvabná Nesvačilová hrůzy

Denisa Nesvačilová Super.cz

Pravdou ale je, že v určitých chvílích jí nebylo příliš do smíchu. Herečka, která v seriálu hraje nejmladší členku týmu vyšetřovatelů, během filmování onemocněla. Vlivem užívání léků se její zdravotní stav paradoxně ještě zhoršil. „Nemohlo se na mě čekat, a tak mi předepsali velmi silná antibiotika. Bohužel jsem ale dostala silnou alergickou reakci na některou jejich složku. Osypala jsem se strašným způsobem, otekla jsem. Cítila jsem se slabá, zvracela jsem,” vzpomíná na chvíle skutečné hrůzy herečka.

Nesvačilová musela být dokonce hospitalizovaná v brněnské nemocnici. „Tím, že jsem to dlouho přecházela a pak nasadila nějaký dryák, tak to játra a ledviny přestaly odbourávat a já jsem pátý den musela do nemocnice. Tam mě dali kupodivu velmi rychle dohromady a hned druhý den jsem mohla fungovat. Vydržela jsem točit až do konce,” vzpomíná Nesvačilová.

Rusovlasá herečka doposud hrála hlavně v romantických komediích. Nebylo pro ni těžké vymanit ze škatulky naivky? „V soukromí rozhodně taková nejsem, ani trochu. Je to velký boj být múzou, ze které vždycky všichni odpadnou,” smála se Denisa a dále uvedla: „Tato role mi byla mnohem bližší. Nejsem sice kriminalistka a nikdy jí nebudu, ale postava, kterou hraju, je velmi inteligentní, razantní a prostě řízek. Tato postava mi víc odpovídá.” ■