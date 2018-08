Takhle ji ve zprávách neuvidíte! Sexbomba Eva Perkausová odhodila ve vedru svršky a vystavila božské tělo

Eva Perkausová Foto: archiv E. Perkausové

Kdokoli může, utíká k vodě. Neúnosná vedra, panující poslední dny v České republice, si z pracujících lidí užívá opravdu málokdo. Osvěžit se a svléknout se do plavek utíká i moderátorka zpráv na Primě Eva Perkausová (24).

"V takovém horku nejde jinak," napsala k fotce v plavkách sexy blondýnka. Kromě obdivu a ód na její postavu přišly i negativní reakce. "Takhle se dneska prezentují lidi, co uvádějí zprávy? Smutné, že? No co, na ČT můžem přepnout vždy. Každé médium má jiný stupeň tolerance vůči prezentaci zaměstnanců," napsal jeden ze sledujících krásné Evy.

Další ale už obdivovali její vysportovanou postavu. "Spapám, na co přijde chuť, a občas si jdu zaběhat," zní tip Perkausové. ■