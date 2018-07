Před týdnem se předávkovala a stále zůstává v nemocnici. Populární zpěvačku trápí horečky a nevolnost

Demi Lovato zůstává nadále v nemocnici. Profimedia.cz

Lovato si údajně užívala večírků s přáteli několik dní v kuse, než zkolabovala. Zpěvačka se od 14 let potýká se závislostí na drogách, kvůli které byla několikrát na léčení. Poslední tři roky byla sice prý "čistá", nicméně v jedné z posledních vydaných písní se omlouvá svým blízkým, že je zklamala a znovu „uklouzla“. Ukázalo se, že se ke své závislosti vrátila.

Demi v nemocnici Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles setrvává i nadále. Údajně trpí nevolností a horečkami. Po propuštění by měla Lovato zamířit rovnou na léčení, ale to je prý v tuto chvíli zatím pouze hudba budoucnosti. V nemocnici ji navštěvuje její rodina, blízcí, ale i bývalý přítel Wilmer Valderrama, se kterým chodila na střídačku šest let. Naposledy se rozešli v roce 2016. ■