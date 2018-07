Tohle je realita bez retuše: Modelka ukázala, jak vypadá její tělo dva měsíce po porodu

Chrissy Teigen trápí její poporodní postava. Profimedia.cz

Je to jen dva měsíce, co modelka Chrissy Teigen (32) porodila syna Milese. A i když by se tím ještě vůbec nemusela trápit, se svou poporodní figurou vůbec není spokojená. A tak se s tím neváhala svěřit fanouškům na Instagramu. Ukázala se pouze v kalhotkách po boku manžela Johna Legenda, aby ukázala „maminkovskou postavu“.