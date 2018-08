Seknul snad s prací v divadle a zaměřil se na slony? Muzikálový zpěvák teď chodí vypomáhat do zoo

Honza si práci se zvířaty užíval. Foto: archiv J.Kopečného

„Byl to skvělý zážitek, jsem moc rád, že jsem se mohl zúčastnit. A ačkoli jsem měl ze začátku obavy, tak už vím, že byly úplně zbytečné,“ svěřil se nám Honza, který bude mít ze dne stráveného se slony zážitek na celý život. „Je to dnes vůbec poprvé, co jsem vlastně byl takto blízko u slonů,“ řekl Kopečný a prozradil, co vše si u zvířat vyzkoušel.

„Hned po příchodu do pavilonu jsem nafasoval holiny a montérky a šlo se pracovat. Vyzkoušel jsem si sprchování slonů hadicemi, koupel v bazénku a také jsem vzal do ruky lopatu. A musím tedy říct, že to jsou hrozně milá zvířata a že jsem si to s nimi moc užil,“ dodal závěrem zpěvák, který září například jako král Ludvík XIV. v muzikálu Muž se železnou maskou v Divadle Broadway. ■