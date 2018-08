Přítelkyně nejvíc sexy vězně světa ukázala obří prsten s diamantem. Přijde po miminku i svatba?

Chloe se pochlubila obřím diamantem. Profimedia.cz

Model Jeremy Meeks (34), který se proslavil jako nejvíc sexy vězeň na světě, oslavil první výročí s přítelkyní Chloe Green (27), která mu v květnu porodila syna Jaydena . S miliardářkou vyrazil na jachtu za sto miliónů liber a objížděli řecké a italské pobřeží, až dojeli do Turecka, kde jejich láska před rokem začala.

Meeks, který měl v té době manželku, byl totiž přistižen na jachtě právě s dědičkou řetězce TopShop. A jeho dnes už bývalá manželka, se kterou má také staršího syna Jeremyho Jr. (8), z toho moc nadšená nebyla.

Byl to ale prsten s diamantem na prsteníčku její levé ruky, kterým Green upoutala pozornost sledujících na Instagramu a následně i médií. Okamžitě se rozvířily spekulace o tom, že je pár zasnoubený. Meeks ani Green sice zásnuby zatím nepotvrdili, ale vzhledem k tomu, že už spolu mají dítě, nikoho by to nepřekvapilo. ■