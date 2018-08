Ještě jste neviděli klip Sámera a Charlotty Štikové? Máte možnost. Na internetu ho posluchači většinou ztrhali

Sámer Issa ft. Charlotte Štiková - Lies

"Se museli chlapci ve studiu hodně nadřít, aby z té skřehotající odbarvené nicky vytvořili něco, co vám neurve uši. Sámer si fakt umí vybírat lidi kolem sebe. Nechápu," zní jedna z reakcí. "Lidi ve studiu jsou schopný udělat i z totálního nezpěváka zpěváka," shoduje se jiný posluchač.

"Ten, kdo slyšel, jak Charlotta "zpívá" ve Štikách, nemůže nikdy z pusy vypustit, že má krásný hlas. Tady musely proběhnout mega úpravy! A absolutně nechápu, proč Sámer klesl na takové dno a spojil se s těmahle nulama," navazuje další.

"Co to je??? Sámer zpívat umí, o tom žádná. I naživo. Má nádherný hlas. Ale proč Charlotta, slyšeli jsme ji zpívat ve Štikách, víme, že to neumí, a je to určitě hodně velká dřina ve studiu - myslím technické úpravy. Maminka ji chce slavnou za každou cenu, ale je z toho akorát trapas. Omlouvám se, je to můj názor, a snažila jsem se ho napsat co nejslušněji, a že to není jednoduchý, když to tak vidím a slyším," je jedna ze smířlivějších poznámek.

Tím se ovšem nenechte zastrašit a to, jak se videoklip a píseň líbí vám, můžete posoudit sami. ■