Poprvé ve společnosti: Budoucí hvězda Tváře a idol dívčích srdcí tokal v kině po boku krásné missky

Vojta Drahokoupil a Kristýna Kubíčková jsou krásný pár. Herminapress

Herec a zpěvák Vojta Drahokoupil (22), kterého diváci uvidí v další řadě show Tvoje tvář má známý hlas, se ve společnosti poprvé objevil po boku nové přítelkyně Kristýny Kubíčkové (20). Českou Miss Earth vzal do kina na premiéru snímku Mission: Impossible – Fallout.

Populární hezounek přitom ještě před několika měsíci vrkal po boku přítelkyně Denisy. Na natáčení klipu Chci se rvát se ale až po uši zamiloval do půvabné missky. Dvojice do vztahu skočila po hlavě a prakticky okamžitě spolu začala sdílet společnou domácnost. Kristýna se nastěhovala do Vojtova bytu.

"Pendluji stále mezi Prahou a Ostravou, protože tam mám práci a rodinu. Tak to asi bude do budoucna probíhat,” řekla Super.cz modelka. „Film byl super, užili jsme si ho. Akorát nám některé části filmu přišly nereálné, ale to byla prostě nadsázka," dodala kráska, která byla s přítelem ve společnosti poprvé.

"Předtím jsme spolu byli na jedné premiéře filmu, ale tam nás nikdo neviděl. Toto byla první akce, kde byli novináři. Myslím, že jsme to oba zvládli, na fotografy jsme zvyklí. Oblékla jsem sebe, oblékla jsem Vojtu a šli jsme," dodala s úsměvem Kristýna, jež s Vojtou plánuje prověrku vztahu - dovolenou. Ale až později.

"Vojta toho má teď přes léto hodně, tak na dovolenou vyrazíme asi až po prázdninách. Nejspíš nám to vyjde až v zimě. Když tady napadne sníh, tak vyrazíme asi na Bali," uzavřela sympatická modelka. ■