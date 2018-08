Útlý pas a ňadra dmoucí: Krásná muzikálová zpěvačka vypadá 4 měsíce po porodu fantasticky

Marie Křížová je 4 měsíce po porodu ve formě. Super.cz

Má čtyři měsíce po porodu syna Filipa Jana a už je v plném pracovním nasazení. Sotva muzikálové zpěvačce Marii Křížové skončila sezóna v divadle Kalich, už naskakuje jako nováček do Noci na Karlštejně. Od srpna bude zkoušet i nový muzikál v Kalichu, Vlasy.

"Malého mám ale pořád někde blízko u sebe. Jednak, kdyby se náhodou něco dělo, a navíc pořád ještě plně kojím, což mám ještě pár měsíců v plánu," svěřila. Zvládá to ovšem hlavně díky mamince, která v lednu odešla do důchodu.

"Teď už je to o něco lepší, protože manžel se vrátil z Německa, kde zpíval v Plesu upírů, tak už se o to dělíme. Ale bez maminky bych to nezvládla," přiznala. Jak ale snáší neustálou přítomnost tchyně v domě její muž Jan Kříž?

"Mají se rádi a mají spolu moc dobrý vztah. Moje máma není z těch, které by jenom kritizovaly. Spíš jde stranou a říká, ať si všechno uděláme, jak chceme. Takže je to v pohodě," ujistila nás Maruška.

Nemohli jsme nezmínit, že má Marie opět zpátky svoji fantastickou postavu a po těhotenství jí nezbylo ani deko navíc. "Jenom ta prsa jsou obrovská, ale to je normální vzhledem k tomu kojení," dodala. ■