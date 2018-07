Jaromír Jágr se zranil na ledě a promluvil o konci kariéry! Tohle se jeho fanouškům líbit nebude

Jaromír Jágr Foto: Prima ZOOM

Hokejový bůh Jaromír Jágr (46) se v červenci po měsíci a půl vrátil z dovolené v Americe, aby nechyběl u příprav svého kladenského týmu. A už se stihl zranit. "Poslední týden jsem byl na ledě a trošku jsem se v pátek zranil. V mém věku se už pokaždé něco stane, začaly mě bolet trochu třísla a záda, ale to bude v klidu," řekl Jágr.

Jágr už otevřeně mluví i o konci své kariéry. "Už moc času nemám, podle mě je to můj poslední rok, doufám, že ho dokončím, tak do toho chci dát maximum. Teď je pro mě hokej to hlavní," vysvětluje.

Hokejista je šťastný po boku přítelkyně Veroniky Kopřivové, která byla v Americe s ním, a pak si stihla ještě odskočit na dovolenou do Španělska. Teď už je také doma v Čechách.

Průběžně a v poslední době obzvlášť se mluví o tom, že je Veronika v očekávání. "No jo, je to pravda. Podle mě to budou dvojčata. Kdo umí střílet, ten umí střílet. Já jsem byl vždycky střelec," dodal Jaromír se smíchem v TopStaru. ■