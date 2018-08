Na tuto krásku čekal celý život: Tarantino vyrazil na večeři se svou o mnoho let mladší snoubenkou

Quentin Tarantino je zamilovaný. Profimedia.cz

Režisér filmů Pulp Fiction: Historky z podsvětí, Kill Bill či Hanebný pancharti pravě natáčí další dílo. Do Once Upon a Time in Hollywood obsadil Leonarda DiCapria (43) i Brada Pitta (54). S filmem o masovém vrahovi Charlesi Mansonovi má plné ruce práce, ale přesto si našel čas na svou lásku.

Quentin vzal svou snoubenku Danielu Pick (34) na romantickou večeři do restaurace v Los Angeles. Atraktivní brunetka se od něj už dokonce dočkala zásnubního prstýnku. Slavný režisér pro něj šel do klenotnictví poprvé. V minulosti randil se Sofií Coppolou či Julií Dreyfus. Údajně měl blízko i ke své herecké múze Umě Thurman (48). Žádná z žen mu ale natolik nepřirostla k srdci, že by ji požádal o ruku. ■