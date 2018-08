Moře a pláže nepotřebují. Nejkrásnější Čech si s krátkovlasou partnerkou užívají tropy v Česku

Na dovolenou se tento pár nechystá. Vyhovují jim místní tropy. Herminapress

„Film mě velmi bavil. Jediné co, tak byl celkem dlouhý,” svěřil se nám po projekci držitel titulu Muž roku 2017, který miluje akčňáky. Podobný druh filmu prý ale příliš mnoho neříká jeho partnerce.

Nabízí se tedy otázka, jestli kráska, která je aktuálně nejvyhledávanější modelkou mezi českými návrháři, do kina nevyrazila právě kvůli Tomu Cruisovi, který zde ztvárnil hlavní roli. „Jestli jen kvůli Tomu Cruisovi, to nevím,” smál se Hložek a naznačoval, že hlavní motivací byl jistě on sám.

V průběhu prázdnin prý dvojice absolvuje spoustu výletů po Česku, ale vyjíždí i na krátké cesty do zahraničí. Vyrazili například do Itálie. „V Milánu to byla to spíše pracovní dovolená a můžu říct, že jsme rádi zpět doma. Jelikož je parádní vedro tady u nás, plánuji zatím zůstat tady. Také je v plánu spoustu akcí, na které se těším,” říká Matyáš Hložek. ■